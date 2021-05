Spojené státy podpořily uvolnění patentů na vakcíny

Cílem je „dostat co nejvíce co nejbezpečnějších a nejúčinnějších vakcín k co největšímu počtu lidí," řekla Taiová. USA se budou ve Světové obchodní organizaci (WTO) zasazovat o vypracování dohody, která se bude sdílení patentů týkat. Taiová ale dodala, že vzhledem k principům fungování WTO a komplexnosti této problematiky půjde o časově náročný proces. Agentura DPA připomíná, že Spojeným státům coby největší ekonomice světa připadá při jednání klíčová role.