Slovensko před očkováním seniorů upřednostnilo některé profese

Upřednostnění pracovníků ve věku od 18 do 55 let ve zmíněných profesích slovenské ministerstvo zdravotnictví zdůvodnilo tím, že během výkonu práce přicházejí do kontaktu s jinými lidmi. Tito pracovníci se v očkovacích centrech v probíhající páté fázi očkování musejí prokázat potvrzením od zaměstnavatele.