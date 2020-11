Slovensko od pondělí otevírá divadla, kina a kostely na polovinu kapacity

Předseda slovenské vlády původně navrhoval tzv. komunitní testování. Restauracím, kinům, divadlům, fitness centrům, církvím, sportovním klubům a školám navrhl, aby se každé tři týdny zapojily do testování antigenními testy a za to by mohly být otevřeny. Stát měl k testování zajistit policisty a vojáky, zmíněné sektory by zase sehnaly zdravotníky a dobrovolníky.