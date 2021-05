Školy v přírodě budou od 31. května s PCR či antigenními testy

Ubytovací zařízení by podle návrhu ministerstva mělo poskytovat své služby současně jen účastníkům školy v přírodě. Pokud se v něm ubytuje víc skupin škol v přírodě, měl by provozovatel zajistit jejich oddělení. Zařízení by mělo být vybaveno tekutým mýdlem, jednorázovými ručníky nebo sušiči rukou a dezinfekcí na ruce u vstupu do budovy, u jídelny, na toaletách, v pokojích i ve společných prostorech.

Pro případ, že by se mezi účastníky zájezdu vyskytlo onemocnění, by měl být vyčleněn samostatný pokoj pro izolaci nemocného, který by měl bezodkladně odjet domů. O dalším postupu by pak měli rozhodovat hygienici, kterým by škola předala seznam všech účastníků.