Situace je vážná, ale průmysl jen tak zastavit nejde, tvrdí šéf svazu

„V podnicích se hygienická opatření mnohdy dodržují přísněji než všude jinde. Já sám mám ve své firmě z 250 zaměstnanců záchyt jen tří nemocných a trasováním jsme zjistili, že se všichni nakazili mimo podnik. Souhlasíme, že je potřeba nyní zavést opravdu přísná opatření, ale průmysl takto zastavit nejde. Někdo musí zajistit lidem elektřinu a teplo. Všichni si musíme mít kde nakoupit a rohlíky se taky neupečou samy,” řekl Hanák.

Lidé si podle něj musí uvědomit, byť to někdy nechtějí slyšet, že Česko je závislé na exportu. „Když zavřeme podniky, přerušíme dodavatelsko-odběratelské řetězce. Pokud nezavřou i okolní státy, konkurence nás rychle nahradí,” uvedl.

Nejde podle něj jen o to, že by firmy musely platit obrovské pokuty. „Ale když ztratíme zakázky, odnesou to zase jen lidé. Pokud pro ně firmy nebudou mít práci, budou je muset propustit,” podotkl.

Jediným řešením, které podle něj může pandemii ukončit, je co nejrychlejší očkování. „K tomu ale musí stát zajistit dostatek vakcín,” dodal Hanák.

Hospodářská komora: Totální uzávěra není receptem

Hospodářská komora podle mluvčího Miroslava Dira zaznamenala názor zástupců některých oborů, které jsou uzavřené od loňského jara nebo října, zda by nebylo východiskem k jejich rychlejšímu otevření, kdyby vláda uzavřela i průmyslové podniky.

„Uzavření průmyslových podniků by ale nepomohlo rychleji otevřít ani restaurace, ani obchody a služby. Tomu pomůže jen přitvrzení disciplíny, vakcinace a testování,” řekl.

Diro uvedl, že totální uzávěra podle podnikatelských organizací zázračným receptem na covid-19 není, o čemž se přesvědčily země, které jej zavedly. „Ani tím nejtvrdším lockdownem se mobilita obyvatelstva nezastaví zcela bezvýhradně. Už jenom proto, že zaměstnanci vybraných odvětví nejen v kritické infrastruktuře budou muset do zaměstnání, přičemž se do práce musí i dopravit,” sdělil mluvčí.

Lidé by podle něj měli mít možnost i během uzávěry nakoupit si potraviny a základní potřeby, musí být prováděny nezbytné opravy. Velké potíže by podle Dira měly i nepřetržité provozy, které jsou náročné na odstavení, a ještě náročnější na uvedení do provozu.

„Odborníci na zdravotnictví v podnikatelských svazích nevylučují, že až by lockdown skončil, mohlo by krátkodobě dojít ke snížení počtu nemocných. Zanedlouho by se ale zvýšila mobilita obyvatelstva, aby si lidé vyřídili vše, co během uzávěry nemohli. Epidemie by tak mohla udeřit ještě větší silou než před uzávěrou,” dodal.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda zpřísnila omezení pohybu od pondělí na tři týdny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po pátečním jednání vlády uvedl, že průmyslové firmy zůstanou bez nových restrikcí, spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předtím během dne uvedla, že než povinné testování ve firmách začne, vláda by měla průmysl omezit. „Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy,” poznamenala.