Sestra z odběru: Je to náročné, lidi nás ale chápou

Zdravotníci byli v jednom kole. Potvrzuje to i zdravotní sestra Marcela Pumprlová z odběrového místa u Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Mnozí jedou do města a přivezou nám sladkost, kávu, ale samozřejmě si to nebereme

„Dosud jsme antigenní testy odebírali jen odpoledne, v průměru jich bylo 150 až 170, přičemž pozitivních bylo denně okolo deseti klientů. Zájem ale roste a podle informací od hygieniků dál bude obrovský. Vidět je to už dnes, kdy antigenní testy odebíráme poprvé celý den. Přicházejí sem hlavně ti, co chtějí za příbuznými do domovů důchodců, dalších objektů sociálních služeb a domů za svými blízkými,“ řekla Právu v sobotu Pumprlová.