Sasko chce u českých hranic „zeď“ proočkovaných

Sasko zahájí plošnou vakcinaci v okresech hraničících s Českem, aby vytvořilo bariéru proočkované populace, která by bránila dalšímu postupu infekce do německého vnitrozemí. V rozhovoru pro televizní stanici ZDF to prohlásil saský premiér Michael Kretschmer s tím, že běžná protiepidemická opatření v příhraničních oblastech už nestačí.