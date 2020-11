S rozvolňováním je nutné počkat, míní vědci

Na vysoké riziko související s vysokým podílem pozitivních testů poukázal například epidemiolog Petr Smejkal. „Je to strašně vysoké číslo. Ukazuje se, že nám stále velké množství případů uniká,” řekl. Problém vidí především ve stagnujících počtech testů a především nedostatečném trasování. „Pořád to neumíme podchytit,” zdůraznil.

V současné chvíli tak podle něj není příliš prostoru pro případné rozvolňování protikoronavirových omezení. Podobně se k této otázce staví i další epidemiolog Rastislav Maďar. Uvedl, že vnímá především nutnost návratu dětí do škol, zejména pak z prvního stupně. Kdy však pro tento krok nastane vhodný okamžik, odhadnout nedokázal. „Ještě musíme počkat,” dodal.

Současné snižování počtu nově nakažených je podle něj výsledkem snížené mobility lidí a tento stav je podle něj nutné ještě po nějakou dobu zachovat. Po rozvolnění opatření očekává znovu nárůst případů nákazy, doporučoval by proto sestavení automatických mechanismů, které by na to reagovaly v rámci případných omezení.