S nikým se nestýkejte a nikam nechoďte, nabádá kancléř. Rakousko zavádí přísnou uzávěru

Od úterý 17. listopadu se v Rakousku uzavřou všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren, přestanou fungovat služby a ve školách se zahájí distanční výuka. Lidé by měli pracovat převážně z domova. Rakousko se tak ocitne ve druhém lockdownu. Trvat by měl až do 6. prosince, uvedl v sobotu na mimořádné tiskové konferenci rakouský kancléř Sebastian Kurz.