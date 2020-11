S nakaženým v jedné domácnosti: Jak se vyhnout přenosu covidu-19 na ostatní

Pobyt ve společné místnosti se obecně nedoporučuje, už po 15 minutách je považován za rizikový. Pokud ale nemáte jinou možnost, je důležité co nejčastěji pokoj větrat a udržovat od nemocného odstup minimálně 1,5–2 m, a to ještě s rouškou chránící ústa i nos.

Důležité je sdílet co nejméně společných věcí i prostor, ideálně vůbec žádné. Vše, čeho se nakažený ve společných prostorách dotkne, by měl dezinfikovat (např. kliky dveří, vodovodní kohoutky atd.), pokud dezinfekci provádí někdo jiný, pak vždy v jednorázových ochranných rukavicích.

S předměty osobní hygieny nemocného (zubní kartáček, mýdlo, ručník...) by neměli ostatní členové domácnosti přijít vůbec do styku. To samé platí i pro nádobí, které by si měl nakažený sám umývat a utírat vlastní utěrkou.