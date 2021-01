Rozvolňovat se teď nebude, shodli se ministři

I přes zlepšující se epidemickou situaci bude v České republice podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ještě nějakou dobu platit stupeň pět v rámci protiepidemického systému PES. Sdělil to po pondělním jednání vlády. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by Česko do stupně 4 mohlo přejít až ve chvíli, kdy budou 3000 hospitalizovaných s covidem.