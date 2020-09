Roušky jsou zpět. Dopravci rebely neočekávají

Jak řidiči, tak palubní personál nemají pravomoc pokutovat provinilce za nedodržení povinnosti, to může od května podle zákona pouze policista anebo strážník. Pokuta v takových případech může dosáhnout až deseti tisíc korun.

V případě neuposlechnutí pokynů dopravce může být podle mluvčí požádána o asistenci také policie. Jak připomněla, povinnost se nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu nebo závažnou alternací duševního stavu, na cestující při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů během jízdy vlaku po dobu nezbytně nutnou a na cestující v oddílech lůžkových a lehátkových vozů. Povinnost platí při pohybu ve společných prostorech lůžkového nebo lehátkového vozu, jako jsou třeba chodbička, představek, WC, umývárna.

Jak upozornil mluvčí Arrivy Jan Holub, odpovědnost za roušku nemá dopravce, ale cestující. „My je budeme pouze upozorňovat na jejich povinnost dodržovat toto opatření,“ řekl s tím, že pouze v případě, že by cestující na výzvu personálu nereagoval, přizvali by k řešení policii.

„My jsme si touto situací již prošli v jarních měsících a žádné zásadní problémy jsme neměli. Už teď v autobusech nebo vlacích vídáme lidi s rouškami, i když to povinnost není. Předpokládám, že se všichni nařízení podrobí,“ dodal.

Upozornění bude hlavní „zbraní“ i ve vlacích a autobusech RegioJet. Jak řekl mluvčí Aleš Ondrůj, personál bude cestující informovat, že s výjimkou doby, kdy budou jíst či pít, musí ochranu nosu a úst mít. „Je to součást smluvních přepravních podmínek. Pokud cestující nebude roušku mít, budeme to řešit citlivě domluvou. Vycházíme z toho, že budou informováni a chtějí povinnost respektovat,“ řekl. „Věříme, že se s cestujícími rozumně domluvíme. Máme zkušenost z jara, že ve většině případů to problém není,“ dodal.