Rakousko začíná s očkováním dětí

Rakousko zahájilo očkování dětí ve věkové kategorii 12 až 16 let. Vakcinační kvapík odstartoval zatím ve spolkové zemi Dolní Rakousy, dále by měla přijít na řadu Vídeň, Horní Rakousko a postupně se budou přidávat další spolkové země. Vláda Sebastiana Kurze chce mít do začátku školního roku naočkovánu většinu školáků a studentů, aby se mohl zahájit nový školní rok bez distanční výuky, píše server deníku Krone.at.