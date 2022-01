Rakousko má problém, povinné očkování od února nestíhá

Kabinetu ale udělala „čáru přes rozpočet“ společnost, která očkovací registr provozuje. „Společnost ELGA GmbH a její partneři budou potřebovat k technické realizaci povinného očkování prostřednictvím národního registru očkování čas minimálně do 1. dubna 2022,“ uvedla společnost. Problémy firmě totiž působí výjimky z povinného očkování. Z povinnosti budou vyňaty děti do 14 let, těhotné ženy či osoby, pro něž by očkování představovalo zdravotní riziko, a vyléčení z covidu.