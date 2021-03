Rakousko kašle na Unii a hledá cesty k dostatku vakcín

Rozhodnutí věnovat se vývoji a výrobě vakcíny pro mutace je jen další krok po odlišné cestě, na níž se malá alpská země vydala při zvládání pandemie koronaviru. Navzdory tomu, že i v Rakousku se postupně zvyšují počty nakažených, země opustila lockdown a rozvolňuje protikoronavirová opatření. Země staví boj s pandemií na třech pilířích, kromě hygienických opatření je to masivní testování a očkování.

V situaci, kdy chybějí vakcíny, může testování držet pandemii koronaviru pod kontrolou. Samovýtěrovými testy z přední části nosní dutiny bylo například podmíněno znovuotevření škol. Děti se do školních lavic vrátily 8. února.

Podle Kurze se testuje každý týden 2,5 milionu lidí. „Čím více se bude testovat, tím víc pozitivních se najde, ti se hned dostanou do karantény a nenakazí další,“ tvrdí Kurz. Není to žádný všelék, protože virus stále existuje, ale je to výrazná pomoc.