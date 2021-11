Rakousko chce zavést povinné očkování, odpírače čekají astronomické pokuty

Povinné očkování by se podle návrhu mělo týkat všech, kteří žijí v Rakousku, a to jak trvale, tak také přechodně. Těm, kteří odmítnou dvě úřední předvolání k očkování, hrozí nejen vysoký peněžní trest, ale mohou se dostat až na čtyři měsíce do vězení.