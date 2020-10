Prymula: Týden až dva další zpřísňování nebude. Nejvýš roušky venku

V pondělí i v úterý jste prohlásil, že školy se alespoň pro první stupeň otevřou 2. listopadu, a to bez ohledu na průběh epidemie. Následující den to ministr školství Robert Plaga popřel, podle něj bude záležet na reprodukčním čísle. Načež jste vy zopakoval, že 2. listopad platí. To má být ta změna vládní komunikace k lepšímu, kterou jste si vytknul jako jeden z cílů?

Pan ministr mi potom volal, protože věděl, že to z jeho strany nebylo úplně šťastné. Takže, aby bylo opravdu jasno. První stupeň se vrací 2. listopadu. Nedovedu si představit podmínku, která by nastala, aby se tito žáci nevrátili. První stupeň se prostě otevře.

Prezident Zeman trvá na předávání státních vyznamenání 28. října. Podle mnohých by se akce měla odložit, pokud bude epidemiologická situace nepříznivá. Nezvažujete, že do toho zasáhnete, protože by tuto akci mohla veřejnost brát jako špatný signál?

Variant je několik. Já si myslím, že pokud by to mělo proběhnout, mělo by to odpovídat tomu, jak se mohou shromažďovat lidé. Prostě pravidla musí platit pro všechny stejně. To znamená skupinky maximálně po šesti lidech, které by mohly rotovat z místností tak, aby se nepotkalo víc lidí.

Předávání vyznamenání je v době epidemie citlivá věc a dovedu si představit, že by se posunulo

Druhá varianta je ceremoniál bez oceněných. Vše ale záleží na dohodě, neurčuji pravidla, podle kterých by to mělo být. Samozřejmě v době, kdy epidemie stále probíhá, je to citlivá věc, a dovedu si představit, že by se ceremoniál posunul.

Vy osobně máte přijmout z rukou prezidenta Zemana řád za zvládnutí první vlny epidemie. Nepřemýšlel jste o tom, že byste jej nepřevzal vzhledem k tomu, že se epidemii v Česku nepodařilo zkrotit, spíš naopak?

Víte, já to vnímám tak, že jde o ocenění pro všechny doktory a zdravotníky v systému. Zároveň já sám jsem říkal, že bych byl raději, kdyby se počkalo do doby, než se kritická situace zvládne a ukáže se, zda jsem v boji s epidemií byl, či nebyl úspěšný.

Nerad bych se k tomu ale vyjadřoval dřív, než se potkám osobně s panem prezidentem. I svoje ocenění s ním chci ještě prodiskutovat.

Vláda ještě v září ujišťovala veřejnost, že máme dostatek lůžek pro pacienty s covidem. Najednou se ve spěchu staví polní nemocnice. Co si o tom mají lidé myslet?

Ta nemocnice v Letňanech, která se buduje, se postaví, ale bude to rezervní pětisetlůžková kapacita pro případ, že by se něco stalo a křivka se pohybovala scénářem, který je nepředpokládatelný. Tak, jak je to vypočítáno, bychom situaci měli přestát s naší kapacitou, byť bude úplně na stropu a byť to výrazně omezí veškeré další činnosti.

Jediné riziko je personál. Ne že bychom jej neměli, ale pokud bude velké procento zdravotníků nakažených, dostali bychom se do problémů. Sháníme tedy lidi, abychom podpořili systém. Letňany jsou pouze záložní variantou.

Přes to, co se říká, tak jsme opravdu byli schopni nemocniční kapacity zdvojnásobit. Sám se jezdím dívat do některých nemocnic, kapacity tu jsou. V pátek jsem byl v Kladně, kde vyčleňují celý pavilon, který byl dříve rehabilitační a teď se využije pro covidové pacienty, je to asi 60 lůžek. Jsou tam ale i další kapacity.

Tohle je cesta, která je mnohem výhodnější než stavět mamutí polní nemocnice.

K podcenění tedy nedošlo? Mám to chápat tak, že rezervy tu byly, jen trvalo, než se aktivovaly?

To jsou rezervy, které v systému normálně nejsou. Pokud má někdo zavřený pavilon, tak lůžka se nevykazují. My jsme teď udělali inventuru všeho, co tu je, a zapojujeme kapacity, které byly zrušené. Jde třeba o úplně zakonzervované pavilony, kde třeba deset let nikdo nebyl. To se dá během týdne odkonzervovat. Záleží jedině na dostatku personálu.

Kolik tedy máme lůžek pro covidové pacienty?

Celou dobu jsme hovořili o tom, že máme zhruba sto ventilovaných lůžek, a zhruba pět až šest tisíc bez ventilátoru, ale s kyslíkem. Počet ventilovaných lůžek jsme schopni navýšit o 500, a co se týče ostatních, tak tam se dostaneme až na deset tisíc, takže téměř zdvojnásobujeme kapacitu.

Jak plánujete nahradit zkušené lékaře, kteří mohou v systému chybět? Přece jen povolané mediky nemůžete postavit k ventilátorům.

Je to dominová cesta, kdy ti nejméně kvalifikovaní budou na začátku a bude se to celé posunovat. Do procesu se mohou zapojit třeba lidé z ARO, ale i urgentu. Z hlediska ošetřovatelského personálu nebyl třeba v Kladně velký problém, některá oddělení de facto zavřeli a personál použili pro posílení covidových jednotek.

Nebudeme plošně aktivovat ambulantní specialisty, nicméně byli bychom rádi za dobrovolníky

Dovedu si představit, že naprostá většina ředitelů se s tím popasuje, a pokud nikoliv, tak se budeme snažit systém podpořit.

Jak přesně?

Volali jsme po tom, aby se zdravotníci, kteří pracují v jiném odvětví, vrátili, a pár jich skutečně pomůže. Je také možné, že by se byli ochotni vrátit čeští lékaři pracující za hranicemi, což by nám významně pomohlo. Nebudeme ale třeba plošně aktivovat ambulantní specialisty, nicméně byli bychom rádi za dobrovolníky, například z interny či plicního lékařství.

Zjednodušeně lze říct, že se Česká republika blíží ke kritickému bodu, hlavně co se týče nemocnic. Neuvažujete například o tom, že by se upustilo od testování a personál z odběrných míst by podpořil nemocnice a vypomohl tam?

To je velmi dvousečné. Na odběrových místech není takový personál, po němž by kriticky nemocnice sáhla, lékaři tam v podstatě nejsou. Tam je střední personál a jsme schopni si tady vypomoci mediky.

Zatímco medika nemůžeme postavit k ventilátoru, tak sem ho postavit lze. Je jasné, že testování, pokud bude v plošné podobě, nemocnice zatěžovat nesmí. Tam tu kapacitu potřebujeme plnou.

Blížíme se k deseti tisícům nově nakažených za den. Lze očekávat příští týden zpřísnění opatření, nebo nyní už vyčkáte na vyhodnocení těch současných?

Teď je čas na vyhodnocení opatření, která jsme zavedli minulý a tento týden. Teď se nechystáme na zpřísnění, minimálně týden, ale myslím si, že dodržíme tu dobu 14 dnů, kdy do dalšího zpřísňování nepůjdeme.

Bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet křivka…

Do té doby to neuvidíme. Maximálně o čem by se dalo hovořit jsou roušky ve vnějším prostředí během této periody, ale jinak počkáme, jaký dopad bude.

Pokud budete zpřísňovat, co je tedy kromě roušek venku ve hře? Hrozí uzavírání obchodů, úplný lockdown?

Dá se diskutovat o tom, jestli zavést roušky v zevním prostředí všude tam, kde budou lidé nakumulováni. Je nesmysl zavádět roušky, kdy člověk půjde sám po lese. Je to jedno z opatření, které ještě není tak bolestivé a dá se aplikovat.

Řada dopravních podniků se snaží omezit spoje. Což je přesně obráceně, než my potřebujeme

U těch dalších je to poměrně citlivé. Když se podíváme do našich dat, tak nemáme mnoho klastrů, které se týkaly obchodů. Tedy zavírat obchody jenom proto, aby tam nedocházelo ke kontaktu, je rizikové, protože pokud koncentrujeme lidi vyloženě do pár obchodů, které budou otevřeny omezenou dobu, riziko můžeme i zvětšit.

Řada dopravních podniků se snaží omezit spoje. Což je přesně obráceně, než my potřebujeme Potřebujeme ve špičkách spoje naopak posílit, aby došlo k rozvrstvení lidí.

Říkal jste, že je z obchodů málo případů. Podobně jste to tvrdil i o restauracích, a nakonec jste je plošně zavřeli.

Zatímco v obchodech jde o výjimky, u restaurací případy jsou a nákaza z nich byla v daleko vyšší míře než u obchodů. V obchodech se nákaza téměř nešířila.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že úplné lockdowny nefungují a jsou prakticky k ničemu. Podle několika českých vědců je ale uzamčení nevyhnutelné, a čím dříve přijde, tím lépe. Jak na to nahlížíte vy?

Když si představím, že lock­down v tvrdém slova smyslu znamená, že všichni sedí doma, nikam nechodí, tak to účinné být musí. Druhá věc je, že když lidé i při omezení mohou chodit do práce nebo si nakoupit, tak se nákaza šíří v podnicích a následně v rodinách.

Vy osobně jste doporu­čoval zákaz vycházení. Jak to teď vypadá?

Já jsem původně navrhoval, aby restaurace byly v omezeném režimu otevřeny do 18 hodin. Poté by fungovaly v režimu s výdejním okénkem. V této vazbě dával zákaz vycházení po 22. hodině smysl, aby tam lidé nebyli v okolí i po zavření okénka. Ale když jsou restaurace zavřené, tak zákaz vycházení po 22. hodině nedává vůbec smysl.

Takže žádný zákaz nočního vycházení, jaký se zavádí ve Francii…

Jak říkám, při úplném uzavření restaurací ten zákaz vycházení neměl smysl.

Máme týden, dva od krajských a senátních voleb. Už víte, jak se projevily na šíření viru ve společnosti? Nebylo lepší volby odložit?

Dopady ještě nevidíme. Ale nemohlo to být silnější než běžné chození do obchodu. Není v povědomí, že by se někdo v souvislostí s volbami nakazil.

Chcete spustit plošné testování milionů lidí, ale většina praktických lékařů, kteří by ho měli dělat, to považuje za neproveditelný nesmysl. Jak je chcete přesvědčit?

Samozřejmě záleží na lidech. Je řada praktiků, kteří nechtějí dělat žádné takové úkony ve vztahu k potencionálně infekčním osobám, ale my nepotřebujeme všechny praktiky.