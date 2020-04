Prymula: Kritikům rozumím, ale chytrá karanténa má smysl

Autoři dopisu tvrdí, že při nízkých počtech případů nákazy není systém tzv. chytré karantény, která si klade za cíl rychle vyhledat a izolovat nakaženého a jeho kontakty, účinný. Má chytrá karanténa smysl, když by denně zachytila třeba dvacet lidí?

Systém je nastaven na to, aby zvládal desetinásobný objem. Potom to má samozřejmě velký význam. Teď to jsou hygienici opravdu schopni udělat metodami, které používali doposud.

Doteď kontakty nakažených dohledávali bez lokalizačních údajů mobilních operátorů. Pokud by počet denních záchytů i nadále klesal, či bychom se pohybovali stabilně na nízkých číslech, je ve hře možnost, že by se od chytré karantény upustilo?

To určitě ne. Trend nebude dál sestupný, protože jak se rozvolňují opatření, tak logicky musí dojít k nárůstu. Bylo by ideální, kdyby se vůbec nic nestalo a ta epidemie by spontánně vymizela. Takhle ideální to ale nebude.

Dopis byl motivován panem Münichem, který hygieniky dehonestoval. Říkal, že se vše zvládne technicky a oni nejsou vůbec potřeba. Takže zcela rozumím, proč se rozhněvali a ten dopis napsali.

Člen ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu Daniel Münich si na Facebooku postěžoval, že jste ho v pondělí ráno vykázal z jednání laboratorního týmu. Prý to bylo kvůli tomu, že se kriticky ptá na analýzy o koronaviru a další věci. Co se tam stalo?

Nic se tam nestalo. On není členem laboratorní skupiny a na minulé jednání jsem ho pozval, protože na Ústředním krizovém štábu byl požadavek pana Švejnara, aby tam někdo byl. Takže jsem ho tehdy pozval a za celé to dvouhodinové jednání neřekl ani slovo. Akorát se pak člověk na sítích dočítá, co se mu nelíbí. Navíc nám v podstatě téměř rozklížil chytrou karanténu tím, jak napadl hygieniky, tudíž jsem opravdu nejevil žádnou potřebu ho na včerejším jednání mít. Na to další zasedání jsem ho tedy už nezval.

Před chvílí jsem byl vykázán plukovníkem v záloze panem Prymulou z pravidelného jednání laboratorního týmu na... Zveřejnil(a) Daniel Münich dne Pondělí 27. dubna 2020

Někde dál probíhá testovací studie kolektivní imunity. Proč dobrovolníci nemohou dostat potvrzení o negativním výsledku bezplatného testu, aby se jím mohli prokázat třeba při cestě do ciziny?