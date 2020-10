Proticovidová opatření zpřísňují i jinde v Evropě

K distanční výuce naopak od pondělí přistoupilo Slovensko . Od středy také platí v zemi zákaz shromažďování více než šesti osob, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Další omezení včetně zákazu pořádání hromadných akcí, uzavření koupališť, wellness či fitness center a povinné nošení roušek ve městech a vesnicích by měla začít platit ve čtvrtek.

V Německu si o opatřeních rozhodují jednotlivé spolkové země samy. Vláda jim ve středu navrhla rozšíření rouškové povinnosti, omezení počtu účastníků soukromých oslav či dřívější zavírání restaurací. Obyvatelé regionů s vysokými počty infikovaných by se měli připravit na nová omezení. Týkat by se to mělo míst, kde je více než 35 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.