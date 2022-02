Premiérka: Dobré ráno otevřenému Dánsku

Skandinávská země tak v úterý podle deníku The Guardian upustila od nošení roušek ve veřejné dopravě, od předkládání covidových průkazů a omezení otevíracích dob v barech a restauracích. Ke vstupu na veřejné akce a do veřejných podniků už není třeba aplikace pro sledování kontaktů, i když organizátoři se mohou rozhodnout, že ji budou požadovat.

Neplatí ani pravidlo o rozestupech, takže se mohou konat hromadné akce a obchody nemusejí omezovat počet zákazníků uvnitř. Byl obnoven prodej alkoholu v pozdních nočních hodinách. Stalo se tak podruhé od podzimu, kdy nejrůznější omezení neplatila od září až do listopadu.

Uvítala to zejména mládež, která se chce bavit. „Je to dobré pro život ve městě, pro noční život, prostě pro to, že můžeme být déle venku,“ řekla už den před zrušením omezení agentuře AFP sedmnáctiletá studentka Thea Skovgaardová.