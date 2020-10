Premiér Matovič slíbil zdravotníkům příplatek 500 eur za účast na plošném testování

Ministr obrany Jaroslav Naď nevyloučil ani mobilizaci zdravotníků v některých oblastech, pokud to bude potřebné. Matovič řekl, že o tom neuvažuje. Naď připustil, že se zatím nepřihlásil dostatečný počet zdravotníků potřebný pro vytvoření odběrových týmů na území celé země. „Momentálně nám chybí 2000 zdravotníků,” uvedl ministr.

Testování bude bezplatné a dobrovolné. Určeno je pro obyvatele od 10 do 65 let.

K celostátnímu testování přistoupí země po úspěchu pilotního testování v okresech Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín a v okrese Bardějov na severovýchodě Slovenska, které se konalo od 23. do 25. října. V pilotním testování bylo od pátku do neděle testováno 140 945 lidí s pozitivním výsledkem u 5594 z nich. To odpovídá necelým 4 procentům.