Premiant Izrael: I kdybychom vakcínu přeplatili, vyplatilo se to

Izrael naočkoval první dávkou koronavirové vakcíny už přes 10 procent populace a nad jejich rychlým tempem žasne řada vlád států po celém světě. Podle izraelského ministra zdravotnictví Juliho Edelsteina za to může včasná příprava a včasný nákup vakcíny. Za tu přitom Izrael zřejmě zaplatil více než ostatní země. „I kdybychom otevřeli ekonomiku o jeden týden dříve, stálo by to za to,” stojí si za rozhodnutím Edelstein.