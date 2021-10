PŘEHLEDNĚ: Co se od pondělí mění

Zdravotní pojišťovny již nebudou hradit preventivní testy na koronavirus. Existovat budou ale výjimky, mít ji budou mít například děti do 18 let. Hradit budou pojišťovny dále testy také těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Zdarma je budou mít i ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a lidé plně očkovaní či rozočkovaní. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.

Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo například restaurace či divadla tak nepotřebují test ani doklad o prodělání nemoci. Dosud toto pravidlo platilo pro děti do 6 let.