Potvrzeno. Vakcíny Johnson & Johnson do Česka zatím nepřijdou

Výrobce vakcíny pozastavil dodávky do Evropy poté, co americké zdravotní úřady upozornily na jednotky případů výskytu krevních sraženin.

První vakcíny od společnosti Johnson měly do českých ordinací dorazit 19. dubna. Mělo to být 14 400 dávek, o týden později 24 tisíc dávek. Česko má celkem u firmy Johnson & Johnson objednáno kolem dvou milionů dávek.

Firma Johnson není prvním výrobcem vakcín, který dodávky do EU pokrátil. V polovině března oznámila společnost AstraZeneca, že sníží dodávky očkovací látky do Evropy o 73 procent. Do konce března firma dodala 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí 100 milionů. Unie přitom vloni s AstraZenekou uzavřela smlouvu o nákupu 300 milionů dávek její vakcíny, přičemž 30 milionů mělo dorazit do konce roku 2020, 90 milionů v prvním kvartálu letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém.