Potvrzení o vakcinaci má být nově k dispozici online

Na vydávání tištěných certifikátů přímo při očkování v centrech se ale nic nemění. Ústav předpokládá, že nový systém by mohl sloužit i jako tzv. covidpas, kterým by se lidé prokázali například při cestování do zahraničí. Časem by měl portál nahradit i papírové očkovací průkazy.

„Předpokládáme, že elektronická forma postupně převáží, zvláště pro vysokokapacitní centra je to jediná cesta,“ sdělil mluvčí ÚZIS Petr Kučera.

Do portálu Očko se zatím dostanou pouze zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a senioři starší 80 let. Od března by se měl registrační systém pro očkování otevřít i sedmdesátníkům a nejspíš i pracovníkům ve školství.

Přihlásit se do systému je možné pomocí rodného čísla a čísla občanského průkazu. Pokud lidé při vakcinaci uvedli své telefonní číslo, přijde jim SMS s jednorázovým kódem pro vstup. Jinou možností je přihlášení pomocí elektronické občanky nebo bankovní identity.

Záznam o očkování je možné zobrazit, stáhnout nebo vytisknout. Kromě informací o typu vakcíny, počtu dávek nebo místě, kde očkování proběhlo, obsahuje záznam i osobní údaje. Případné nesrovnalosti by po­dle ústavu měla vyřešit nemocnice, kde k očkování došlo. Zpětně se zatím prodělaná očkování do portálu nepřidávají, i to by se ale mohlo změnit.

„Obecně předpokládáme, že tato platforma bude schopna evidovat i jiná očkování než vakcinaci proti covidu-19 a má potenciál nahradit do budoucna očkovací průkaz,“ řekl Kučera.