Potřebujeme lockdown, bez něj třetí vlnu nezvládneme, tvrdí německý ministr

„Lockdown je jediný způsob, jak uchránit naše zdravotnictví před přetížením,“ řekl. Napomoci by tomu mělo i výrazné omezení soukromých kontaktů, testování v provozech a nejméně dva testy týdně ve školách a školkách. Vzhledem k situaci nevyloučil ani noční omezení pohybu.

„Přes 25 tisíc infikovaných za jeden den je příliš mnoho. Je to příliš mnoho lidí, kteří budou bojovat o své životy, a je to příliš mnoho lidí, kteří zatíží náš zdravotnický systém,“ řekl Spahn. Upozornil také na to, že infekční čísla kvůli končícím velikonočním prázdninám plně nevypovídají o skutečném rozsahu nákazy, neboť se přes svátky méně testovalo.