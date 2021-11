Pomozte nám, i my máme své limity, prosí ústecké sestry bojující s covidem

„Prosím pomozte nám, zdravotníkům. Již rok a půl žijeme v neustálém stresu a napětí. Mnoho z vás bylo doma, uklidili jste si byty a domy, měli čas na rodinu a na děti. My byli v práci. Pracovali jste z domova, my běhali okolo lůžek nemocných. Učili jste se s dětmi, naše děti čekaly, až se večer vrátíme domů," uvedly v dopise.

Sestry popisují průběh pandemie v nemocnicích, zkušenosti s péčí o nemohoucí pacienty, obavy z vidiny Vánoc prožitých kvůli pandemii v práci. „Už toho máme dost. Jsme profesionálové, zkušení zdravotníci, ale nejsme řeholníci, máme také svoje životy. A do těch nepatří 25 dvanáctihodinových směn v měsíci," uvedly v dopise.

Sestry upozorňují, že očkují kvůli zdraví a kvůli normálnímu životu. „Očkujeme proto, abyste byli zdraví, abyste nemocniční pomoc nepotřebovali. Viděli jste, jak těžce umírají pacienti s covidem? Proč vznikla představa, že to všechno musíme zvládnout, když jsme si toto povolání zvolili? Na nemocné, na umírání jsme zvyklí, jsme připraveni na hodně práce, ale může nastat situace, kdy se to prostě a jednoduše zvládnout nedá. I my máme své limity, své hranice sil – těch fyzických, ale i těch psychických," uvedly v dopise.