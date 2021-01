Pomohlo by to nemocnicím, přesto vláda školy neotevře

„Děti zdravotníků do škol ano, ale ve chvíli, kdy to dovolí epidemiologická situace, tedy když se posuneme do nižšího rizika. Tato situace zatím nenastala,“ sdělil ministr na dotaz Novinek na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády.

Nemocnice jsou přetížené. Kromě nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů, kterých je přes 7000, bojují také s výpadky personálu kvůli nákaze. Podle posledních dat zveřejněných Ústavem zdravotních informací a statistiky je v Česku 6634 nakažených zdravotníků, mezi nimiž jsou lékaři i sestry.

Další zátěž pro personál pak představují právě zavřené školy. Aktuálně v Česku do škol chodí pouze žáci 1. a 2. tříd základních škol, otevřené jsou také mateřské a speciální školy. Ostatní žáci šli naposledy do školy před Vánoci.

O tom, že by návrat dětí do škol pomohl nemocnicím, mluvil Blatný minulý týden. „Hlavním limitem nemocnic je v současné době zejména personál. Možnosti navýšení personálu jsou téměř vyčerpány a dalšího zlepšení by mohlo být dosaženo snížením jejich nemocnosti, případně otevřením škol, aby se mohly vrátit ty sestřičky, které se musí starat o své děti, jež nyní nechodí do školy,” nastiňoval Blatný možnosti řešení situace.

Ministerstvo školství uvedlo, že by krok uvítalo, ale že rozhodnutí je v kompetenci Blatného. Ten ale krok, o němž mluvil jako o možném řešení, zatím odmítá.

V pondělí uvedl, že se zatím rozvolnění v „žádném případě” konat nebude. Naopak je podle něj možné, že vláda podle dat z první poloviny tohoto týdne rozhodne o dalším zpřísnění. Data naštěstí zatím naznačují jisté zlepšení – počty nově nakažených jsou nižší než než minulý týden.

S návratem dětí do škol počítá čtvrtý stupeň systému PES, k tomu je ale zatím daleko. Začíná na 76 bodech, k úternímu ránu byl na 84 bodech. Blatný v pondělí uvedl, že do stupně čtyři by se Česko mohlo přesunout nejdříve na konci ledna.

Ve čtvrtém stupni by se měl do škol vrátit celý první stupeň základních škol a v rámci rotační prezenční výuky by měl nastoupit s výjimkami i druhý stupeň základních škol. Distanční výuka by zůstala na středních, vyšších odborných a vysokých školách.