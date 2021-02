Polsko zpřísnilo. Po cestovatelích bude chtít doklad o očkování

Server wp.pl napsal, že o dalších opatřeních se vláda rozhoduje a měla by být oznámena nejpozději do středy.

Nová omezení by se měla zavést na hranici s Českou republikou a Slovenskem. Jedním ze zvažovaných kroků je znovuzavedení hraničních kontrol. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí řekl, že při vjezdu do země bude požadován negativní test na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin. Bez testu by následovala karanténa.