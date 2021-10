Po návratu do Česka už lidé nebudou muset do samoizolace

Neočkovaní lidé už nebudou muset po příjezdu do České republiky z červených a tmavě červených zemí nastoupit do samoizolace. Povinné bude ale i nadále absolvování testu na koronavirus. Do doby, než lidé obdrží výsledek, budou mít povinnost nosit všude respirátor. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).