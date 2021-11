Pfizer pro Novinky: Vakcínu už upravujeme

Nová varianta se mohla jmenovat jako čínský prezident. WHO radši přeskočila dvě písmena

„První šarže pro testy již byla vyrobena. Pokud by se ukázalo, že třetí dávka současné vakcíny Comirnaty člověka proti deltě, nebo dalším budoucím variantám, nechránila, Pfizer a BioNTech jsou schopny zhruba do 100 dní vyvinout a vyrobit vakcínu ušitou na míru konkrétní variantě,“ uvedla mluvčí s dovětkem, že taková látka by poté opět podléhala schválení příslušných regulačních orgánů.