Paříž se na čtyři týdny uzavře

Pokud se celková situace nezlepší, stejná omezení by mohla začít platit i v dalších částech Francie, která má celkem 101 departementů.

V oblastech, kde platí omezení, smí otevřít jen obchody prodávající nezbytné zboží, výjimku mají také knihkupci a prodejci hudebnin. Během dne smí lidé chodit ven na procházky nebo za sportem, ale musí zůstat v okruhu deseti kilometrů od domova. Lidé by měli pracovat z domova, nejméně čtyři dny v týdnu.

Francie se kvůli mutacím potýká se třetí vlnou pandemie, do nemocnic přicházejí stále mladší pacienti. Místní nemocnice jsou nadále přetížené, leží v nich 25 389 pacientů, z toho 4246 na jednotkách intenzivní péče. Podle agentury Reuters je to letošní rekord.

Francie první dávku očkování podala 5,6 milionům obyvatel, což představuje přibližně 8,4 procent obyvatel. Vláda cílí na naočkování deseti milionů obyvatel do poloviny dubna, 20 milionů do poloviny května a 30 milionů do poloviny června.