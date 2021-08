Pacienti s deltou končí v nemocnicích dvakrát častěji

Na začátku zkoumání byla na ostrovech dominantní ještě alfa, na konci studie už to bylo naopak, jelikož je delta asi o 40 až 60 procent více nakažlivější než původní mutace.

Z 34 656 případů alfy bylo do 14 dnů přijato do nemocnice 764 lidí, což představuje 2,2 procent z této skupiny. Mezi 8682 Britů nakažených deltou muselo do nemocnice 196 lidí, tedy 2,3 procenta.