ON-LINE: V Německu se epidemie zhoršuje

6:33 - Německo dnes oznámilo 3912 nových případů covidu-19 za uplynulý den a 28 úmrtí spojených s nákazou touto nemocí. Vyplývá to ze statistik Institutu Roberta Kocha (RKI). Je to více než před týdnem, kdy přibylo 2480 nakažených, napsala dnes agentura DPA.

Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden, je nyní na hodnotě 37,4 a tento údaj i nadále stoupá. Včera byla jeho hodnota 36,2, před týdnem to bylo 23,5.

6:26 - Na letním táboře ve městě Belle-Île-en-Mer ve francouzské Bretani se objevilo 77 případů covidu-19 zároveň, z toho je 69 dětí od šesti do 17 let. Úřady tábor, kterého se účastnilo 173 dětí a mladistvých, uzavřely, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení Regionální agentury zdraví (RAS) v Bretani. Všichni nakažení zůstanou na místě v izolaci, dnes je čeká přesun do domácí karantény.