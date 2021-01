ON-LINE: V ČR se budou moci od úterý registrovat na očkování zdravotníci

6:09 - Zdravotníci v České republice se od úterý budou moci registrovat na očkování proti covidu-19. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by měl systém začít jejich registrace přijímat kolem poledne. Kvůli nedostatku vakcín se budou moci zdravotníci do systému zaregistrovat, ale termín většinou nedostanou.

Pro zdravotníky se měl registrační systém původně otevřít už 15. ledna spolu se seniory nad 80 let. Zpoždění způsobila nutnost propojení s registrem zdravotnických pracovníků.

Pro všechny další zájemce se měl systém otevřít původně 1. února, ale kvůli náporu zájemců z řad seniorů, ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že bude další skupiny do systému pouštět postupně. O víkendu premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kvůli nedostatku vakcíny nikoho dalšího registrovat nepůjde.

Občanů ČR patřících do druhé prioritní skupiny je asi 3,5 milionu. Jde o lidi starší 65 let, chronicky nemocné s vybranými vážnými nemocemi nebo lidi ve vybraných povoláních důležitých pro chod státu, jako jsou policisté, vojáci nebo učitelé.