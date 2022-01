ON-LINE: V Česku v pátek přibylo přes 55 tisíc nakažených

7:00 - Nejrychleji se infekce šíří v Praze a Středočeském kraji. Na 100.000 obyvatel tam připadá 2914, respektive 2636 nových případů za posledních sedm dní. Naopak na Vysočině je to 1728 případů. Nižší incidenční číslo než 2000 vykazuje pět ze 14 krajů.

6:56 - Hodnota sedmidenní incidence je dosud nejvyšší, a to 2224 nových případů koronavirové infekce v přepočtu na 100 000 obyvatel. Významně k ní přispělo rekordních 54 688 nových případů z této středy.

6:52 - Testy v pátek odhalily 47 220 nových případů covidu-19 v Česku. Byl to druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V mezitýdenním srovnání stoupl počet nově nakažených o více než tři čtvrtiny. K tomu se objevilo 8004 suspektních reinfekcí. Byla to zhruba polovina počtu ze čtvrtka, kdy ale statistiku ovlivnilo jednorázové započtení nenahlášených reinfekci z předchozích dní.

6:51 - Počet podaných dávek vakcín proti covidu-19 už celosvětově přesáhl deset miliard. Každý den nyní zdravotníci ve světě vyočkují asi 25 milionů dávek. Uvádí to analytický projekt Our World in Data spojený s Oxfordskou univerzitou.