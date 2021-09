ON-LINE: V Británii je dvěma dávkami naočkováno přes 80 procent lidí

Čtyři z pěti lidí starší 16 let ve Spojeném království obdrželi dvě dávky vakcíny proti koronaviru. V úterý to oznámil tamní ministr zdravotnictví Sajid Javid. Více než půlka teenagerů ve věku 16 až 17 let už má za sebou první dávku, ani ne čtyři týdny poté, co očkování v této kategorii začalo.