ON-LINE: Nakažených přibývá méně, za neděli je jich přes 6500

6:17 - V neděli přibylo v Praze 451 případů covidu-19, to je o skoro tři stovky méně než před týdnem. Je to zároveň nejnižší denní přírůstek od 11. října.

6:12 - Nejvýrazněji se v poslední době covid šíří v České republice na Benešovsku , kde bylo za uplynulých sedm dní potvrzeno 1174 nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst se objevil také ve středních Čechách, a to na Rakovnicku, kde přibylo za sedm dní 1229 případů na 100 000 obyvatel. Více než tisícovku nových nakažených evidují i okresy Vsetín, Náchod či Pelhřimov.

5:52 - V Německu dnes začíná celostátní karanténa, která bude platit do konce měsíce. Během této doby budou uzavřené hospody, bary, restaurace, divadla či kina a omezená bude možnost shromažďování. Sejít se nově může maximálně deset lidí z nejvýše dvou domácností. Otevřené zůstanou školy, školky nebo obchody.0

5:48 - Předseda Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhamon Ghebreyesus je v karanténě poté, co se setkal s člověkem nakaženým covidem-19. Oznámil to na Twitteru.