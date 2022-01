Omikron lepší nepokoušet. Stačí závan a máte ho, varuje britský expert

„Omikron je vysoce infekční. Máme opravdu štěstí, že to nebylo takhle infekční, když došlo k prvnímu přenosu z člověka na člověka,“ řekl v pátek televizi BBC.

Štěstí je podle něj také to, že má Británie vysokou proočkovanost, která by mohla šíření viru zpomalit. Ve Spojeném království je v tuto chvílí dvěma dávkami naočkováno téměř 70 procent lidí, boosterem pak téměř 50 procent. Země s nízkou proočkovaností by mohly mít problém.