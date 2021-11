Omikron je nakažlivější než delta, ale má mírný průběh, říká virolog Libor Grubhoffer

Uvádí se, že nových mutací je asi 50, z toho 32 takových nových změn je přímo na výběžkovém s-proteinu. To je velká změna. S takovou četností mutací jsme se u předcházejících variant ještě nesetkali.

Zvýšená četnost mutací může způsobit vyšší nakažlivost, vyšší schopnost šíření, nebo může mít při vyšším stupni šíření také zároveň známky degenerace. Teď to ještě není možné říct. Znamená to ale, že by taková mutace nebyla příliš stabilní.