Odstartovaly závody testů vakcín pro děti

Pfizer/BioNTech testují účinnost a bezpečnost vakcíny na 2200 účastnících ve věku od 12 do 16 let. V další fázi by měla začít studie pro věkovou kategorii od 6 měsíců do 11 let, té by se mělo účastnit 4500 dětí.

Americká Moderna zahájila klinické testy během března. V jedné studii testuje 6750 zdravých dětí ve věku od šesti měsíců do jedenácti let a ve druhé 3000 dětí a dospívajících ve věku od 12 do 17 let. Výsledky chce Moderna představit do léta, píše server tagesschau.de.

Britsko-švédská společnost AstraZeneca testuje svou vakcínu od února na 300 dobrovolnících ve věku od 6 do 17 let. Výsledky by měly být známy do léta.

Farmaceutická společnost Johnson & Johnson prováděla studie účinnosti a bezpečnosti vakcíny. Děti ve věku od 12 let byly testovány od loňského srpna, ale zatím nejsou k dispozici výsledky, píše server tagesschau.de.

Ze všech dosavadních vakcín se může zatím pouze přípravek firmy Pfizer/BioNTech používat pro teenagery od 16 let. Všemi ostatními vakcínami je povoleno očkovat až od 18 let, upozorňuje sever tagesschau.de.

Děti jsou většinou ušetřeny závažných průběhů nemoci covid-19, ale i v této věkové kategorii se občas vyskytnou těžší průběhy onemocnění, které mohou dokonce vést k úmrtí. Kromě toho může koronavirová infekce u dětí vyvolat nebezpečný zánětlivý syndrom MIS-C (PIMS). Infikované děti mohou navíc přenášet nové mutace.