Očkování v pražské nemocnici: Už se tolik neděsím, říká senior

Po stovkách denně očkují v těchto dnech pražské nemocnice seniory přihlášené přes rezervační systém, v budoucnu by však kapacity měly být mnohem vyšší. Ve Vinohradské nemocnici chystají centrum, které by mělo zvládnout až 1400 očkování za den a v metropoli se chystá také velkokapacitní centrum v pražském O2 universum, kde by mohlo vakcínu dostat až 10 tisíc lidí denně. Na starosti ho bude mít ÚVN.