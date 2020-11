Očkování v lednu. První půjdou zdravotníci, senioři a nemocní

„V prvních měsících nepřijdou miliony dávek, ale desítky, možná stovky tisíc,“ uvedl Blatný. „Úplně nejdřív jsou to závažně nemocní, zejména staří lidé. A zdravotníci, kteří zajišťují krizovou péči,“ prohlásil ministr. Dále by na řadu přišli ostatní zdravotníci, praktičtí lékaři a také učitelé.

Občané si podle ministra nebudou moci vybrat, protože si ani nedovede představit, na základě čeho by to dělali. Jak zdůraznil, podstatné je, že obě budou srovnatelné i účinné.

Imunolog Václav Hořejší se domnívá, že by s ní měla vláda začít dříve. Také epidemiolog Petr Smejkal si myslí, že s podporou očkování by se mělo začít co nejdříve a přivítal by pomoc známých osobností. Podle imunologa Vojtěcha Tona, který v neděli s oběma diskutoval v TV Prima, je důležité, že se o vakcínách hovoří již nyní.

Podle šéfa Ústředního krizového štábu a vicepremiéra Jana Hamáčka ( ČSSD ) by od 18. prosince pak měly být antigenní testy, jimiž se nyní testují pracovníci sociálních služeb, k dispozici pro všechny, kdo se dobrovolně přihlásí do rezervačního systému.

Hořejší se ale domnívá, že zájem o testy velký nebude. „Jsem naprosto přesvědčený, že by to mělo být v nějaké míře povinné,“ řekl. To by se podle něj mělo týkat vytipovaných skupin, například části firem. „Mně to všechno připadá, jako bychom nechali dobrovolné třeba dodržování dopravních předpisů,“ poznamenal imunolog.