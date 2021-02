Očkování u praktiků už za týden

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka předpokládá, že dostanou vakcíny podle počtu zájemců. „Zatím to vypadá, že by to mělo takto fungovat,“ řekl Právu s tím, že může ještě dojít ke změnám. Zapojit by se mělo víc než 3,5 tisíce praktiků, kteří budou mít k dispozici od distributora hlavně látku AstraZeneky.