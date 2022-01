Očkování cizinců pořád vázne. Nutí je to podvádět

Potom už jsem to nezkoušela, protože jsem si sehnala potvrzení o prodělání covidu pracovnice

K vakcíně se jí ale v Česku nepodařilo dostat, protože je to cizinka bez povolení k pobytu nad 90 dní, takže do běžných očkovacích center jít nemohla. Kromě turistů se tento problém dotýká právě cizinců, kteří jsou na našem území načerno. Může přitom jít až o tisíce lidí.

„V Praze se mi to nepodařilo. Známá mě odkázala na očkovací středisko na Chodově, že tam očkují i cizince. Že je tam člověk, který očkování dává lidem s polským vízem. Šla jsem tam s jinou známou a řekli nám, že už to nedělají,“ podotkla Viera.

Její známá j í poté sdělila, že lidi s polskými vízy očkují u hlavního nádraží. „Neuspěla jsem. Potom už jsem to nezkoušela, protože jsem si sehnala potvrzení o prodělání covidu,“ přiznala Viera. Odmítla ale upřesnit, kolik ji padělek stál.

Falešný dokument se jí podařilo zajistit skrz prostředníka s dobrými kontakty a používala ho do té doby, než na vánoční svátky odjela do vlasti. Tam už očkování legálně podstoupila. „Nechala jsem se naočkovat, protože omezení pro nenaočkované je příliš velké,“ uvedla.

Zkušenosti cizinců s očkováním se v Česku liší. Přístup k vakcíně jim často zajišťuje zaměstnavatel nebo pracovní agentura, kteří po nich vyžadují potvrzení o bezinfekčnosti. Ochota některých nechat se naočkovat není příliš velká, ale udělají to, pokud jim to usnadní přístup k práci.

„Setkáváme se s případy, jak to popisujete. Problém je v systémovém přístupu k otázkám veřejného zdraví. Nemůžeme na našem území nechat lidi, kteří nebudou mít přístup k potřebným službám včetně očkování,“ podotkla Elena Tulupova, předsedkyně spolku pro adaptaci cizinců Agency for Migration and Adaptation (AMIGA), s tím, že je v době pandemie důležité ochránit každého člověka, aby nemoc nechytil a nešířil.