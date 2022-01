Očkovací derby. Sparta a Slavia otevřely vakcinační centra na stadionech

To potvrzuje i fanoušek Slavie Jonatán, který byl mezi prvními, kteří se na třetí dávku na Edenu registrovali. „Byla to čirá náhoda, ani jsem nad tím neuvažoval, ale když jsem viděl, že tady otevírají místo, tak jsem vyrazil sem. Prostředí je mi velmi blízké, jako doma,” řekl s úsměvem.

Obě centra fungují ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech pak od 8 do 20 hodin.

Očkovací centrum na Spartě zůstane otevřeno do 4. února. To na Edenu pak do 2. února, kdy se následně přesune do sousedního nákupního centra.