Nouzový stav jen do Štěpána? O Silvestru rozhodne omikron

Na Štěpána, druhý svátek vánoční 26. prosince, se může Česko vrátit do běžných kolejí. Nastupující vláda totiž nepočítá s tím, že by prodloužila třicetidenní nouzový stav, který by tak skončil 25. prosince o půlnoci. Tím by padl zákaz zavírat restaurace a bary ve 22 hodin nebo pořádat sportovní a kulturní akce maximálně pro tisíc diváků. Na Silvestra by tak mohlo být veselo.