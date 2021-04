Nizozemsko zrušilo lockdown navzdory vysokým počtům nakažených

Po čtyřech měsících udělalo Nizozemsko velký krok do normálnosti, píše server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. V zemi se 17,5 miliony obyvatel končí přísná uzávěra. Ruší se zákaz nočního vycházení, otevírají se obchody i služby. Po šesti měsících se otevírají také restaurace a bary, i když zatím jen venkovní prostory, a to od 12 do 18 hodin. Lidé si mohou zvát návštěvy, i když jen omezeně, do jedné domácnosti mohou jen dvě cizí osoby.