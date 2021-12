New York zavádí povinné očkování pro všechny pracující

Momentálně stačí být očkován alespoň jednou dávkou vakcíny. Od konce prosince už budou muset být jedinci ve věku 12 let a víc naočkováni kompletně, aby se mohli najíst v restauracích nebo zajít do kina, divadla, do fitness center či na sportovní akce. Jedna dávka pak bude vyžadována u dětí od 5 do 11 let.