Nešlo by píchat lidem dezinfekci, ptal se Trump lékařů

Lékaři ale varovali, že Trumpova idea může mít fatální následky. „Vstřik jakéhokoli čisticího prostředku do těla je nezodpovědný a nebezpečný. Tuto metodu běžně používají lidé, kteří se chtějí zabít,“ varoval pneumolog Vin Gupta.

„Vdechování chlorového bělidla by bylo pro plíce úplně nejhorší. Dýchací cesty nemají být vystaveny aerosolu ani dezinfekci. Bezpečné není ani nízké ředění bělidla nebo isopropylalkoholu. Ten koncept je úplně směšný,“ řekl agentuře Bloomberg pneumolog John Balmes ze sanfranciské Všeobecné nemocnice.

Není to poprvé, co Trump přišel s „radami”, co proti viru pomáhá. Dříve například uvedl, že účinný je prostředek chloronin, který se v lékařské podobě používá jako antimalarikum. V jiné podobě je však obsažen s prostřecích na údržbu akvárií. Lidé začali tyto prostředky skupovat i konzumovat. Někteří zemřeli.